Herido un motorista de 40 años tras colisionar su vehículo y una furgoneta en Salamanca

SALAMANCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 40 años ha resultado herido tras colisionar el vehículo que conducía con una furgoneta en Salamanca capital, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 7.53 horas, cuando se ha avisado de una colisión entre una moto y una furgoneta en el puente modernista de Enrique Estevan, en Salamanca capital, donde había resultado herido el motorista, un varón de unos 40 años que presentaba abrasiones en la parte izquierda del cuerpo.

El 112 ha informado a la policía Local, Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico que ha trasladado al herido al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.