Herido un motorista tras una colisión con un turismo en la AV-502 en El Hoyo de Pinares (Ávila)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

ÁVILA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 30 años ha sido trasladado en helicóptero al hsopital al encontrarse herido tras un accidente en el kilómetro 14 de la carretera AV-502, en el término municipal de El Hoyo de Pinares (Ávila).

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido minutos antes de las 13.21 horas de este domingo una llamada que alertaba sobre una colisión entre un turismo y una moto.

El 1-1-2 ha avisado del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y Cos de Ávila, a Policía Local de El Hoyo de Pinares y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado un helicóptero medicalizado de emergencias (HEMS), una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y personal médico del Punto de Atención Continuado (PAC) de Cebreros.

En el lugar, los servicios de emergencia han atendido a un varón de 30 años que ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Ávila.