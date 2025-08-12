Herido un motorista tras una colisión con un turismo Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

SALAMANCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado herido en una colisión entre una moto y un turismo en la localidad salmantina de Carbajosa de la Sagrada, en la rotonda de cruce de la calle Salamanca y la calle Segunda, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 19.11 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia sanitaria para el varón herido.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atenderle.