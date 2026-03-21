Herido un motorista en una colisión con un turismo en la Plaza del Ochavo de Valladolid

Herido un motorista tras sufrir un accidente en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 60 años ha resultado herido en una colisión con un turismo en la Plaza del Ochavo de Valladolid, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a Europa Press.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 17.47 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente e informaban de que el motorista herido estaba consciente y se quejaba de un brazo y una pierna.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia.