Herido un motorista tras salirse de la vía y quedar atrapado junto a una valla en Valverde de la Virgen (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido tras haber sufrido una salida de vía y quedar atrapado entre una valla y la moto en el kilómetro 12 de la carretera LE-441, en la localidad leonesa de Valverde de la Virgen, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 17.22 horas de este martes, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el motorista, que se encontraba herido.

El 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de León, Guardia Civil, Policía Local de Valverde de la Virgen y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado al lugar.

Los bomberos acuden también aunque no ha sido preciso excarcelar al herido, que se encontraba consciente. Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas sufridas por el motorista o si ha precisado de ser trasladado a un centro hospitalario.