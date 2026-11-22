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ÁVILA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 60 años ha resultado herido tras sufrir una caía en la ermita de Nuestra Señora de Cubillo, en la localidad de Santa María de Cubillo (Ávila), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar a las 11.58 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso en el que se informaba de la caída de una moto de campo y de que el condutor estaba conmocionado pero consciente.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, se ha trasladado a este herido al Hospital de Ávila.