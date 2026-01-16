Herido un octogenario tras ser atropellado por un turismo en la calle Ovalle de Salamanca

SALAMANCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 80 años ha resultado herido tras haber sido atropellado por un turismo en la calle Ovalle a la altura del número 31, en Salamanca capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19.39 horas de este viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de un atropello en la mencionada calle y solicitaba asistencia para un hombre que se encontraba herido.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado al lugar una ambulancia para atender al hombre herido, que posteriormente ha sido trasladado al hospital.