Herido el piloto de un parapente tras sufrir una caída cuando aterrizaba en Arcones (Segovia)

SEGOVIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un piloto de parapente ha resultado herido tras sufrir una caída cuando trataba de aterrizar en una zona habilitada para ello en La Mata, término municipal de Arcones (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.23 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas que solicitaban asistencia para el piloto, que se encontraba inconsciente.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (COS) de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Navafría.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido al piloto herido, un varón de 60 años al que finalmente se ha trasladado en helicóptero de Emergencias Sanitarias al Hospital de Segovia.