Herido el piloto de un parapente tras sufrir una caída al despegar en Quintanaélez (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un piloto de un parapente ha resultado herido tras sufrir una caída al despegar en las inmediaciones del mirador del Portillo de Busto, en Quintanaélez (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 14.26 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que solicitaban asistencia, herido en un brazo tras sufrir la caída y quedar en una zona de difícil acceso para vehículos de ruedas.

El 1-1-2 ha avisado de este incidente a la Guardia Civil (COS) de Burgos, a los Bomberos de Burgos --que movilizan personal voluntario de la Diputación Provincial-- y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal de la Diputación de Burgos ha porteado mediante camilla al piloto herido hasta el punto en el que se encontraba la ambulancia de Sacyl, que ha trasladado al herido al Hospital de Miranda de Ebro (Burgos).