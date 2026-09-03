Herido un policía local al mediar en una pelea ante bandas juveniles en Laguna (Valladolid)

Vehículo de la Policía Local de Laguna. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la policía local resultó herido al mediar en una pelea entre bandas juveniles que ocurrió ayer, a última hora, en Laguna de Duero (Valladolid) y que finalizó, además, con un menor detenido.

Los hechos, según informa el Ayuntamiento, se produjeron sobre las 21.00 horas en la Avenida Prado Boyal. Las primeras informaciones que recibieron los agentes hablaban de una posible pelea entre bandas latinas y, tras hacer diferentes comprobaciones, se concluyó que los participantes en el suceso eran miembros de bandas juveniles. Se detuvo a una persona menor de edad.

Uno de los agentes que intervino se golpeó de manera fortuita contra un soporte metálico de mobiliario urbano y fue trasladado al Hospital Rio Hortega de Valladolid por contusiones, sibien fue dado de alta en la misma noche de ayer.

Dan el alta al policía local contusionado al mediar en una pelea entre bandas juveniles en la noche de ayer