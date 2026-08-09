Herido con politraumatismos un piloto participante en el GP de La Bañeza (León)

Cruz Roja atiende a un herido en el GP de La Bañeza (León). - CRUZ ROJA LEÓN

LA BAÑEZA (LEÓN), 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido con politraumatismos tras sufrir un accidente en la curva 3 del Gran Premio de La Bañeza (León) este domingo, tras lo que ha sido trasladado a un centro hospitalario, según ha informado Cruz Roja.

Precisamente, servicios de la entidad desplegados en el evento han prestado la primera asistencia al herido en el Puesto Sanitario Avanzado, donde se le ha estabilizado y se ha determinado el trasladado a un centro sanitario.

Este es uno de los diez participantes afectados por accidentes registrados por Cruz Roja en el dispositivo preventivo desplegado con motivo del Gran Premio de La Bañeza, donde la entidad ha atendido a un total de 33 personas.

La rápida intervención del dispositivo ha permitido prestar asistencia y estabilizar a las personas heridas en los propios puestos sanitarios de Cruz Roja y, tras la correspondiente valoración facultativa, realizar cinco traslados a centros sanitarios de León.

Durante la jornada del sábado, Cruz Roja realizó 23 atenciones, entre ellas las correspondientes a las nueve personas heridas como consecuencia del accidente ocurrido en la curva 7 del circuito.

Tras recibir una primera asistencia, las personas heridas fueron trasladadas al Puesto Sanitario Avanzado de Cruz Roja, donde fueron valoradas y atendidas por el personal sanitario desplegado. Tras la valoración facultativa, se determinaron tres traslados a centros sanitarios de León.

Para hacer frente a este incidente, Cruz Roja desplegó siete ambulancias, dos vehículos de intervención y una treintena de voluntarios.

En la jornada de este domingo han realizado diez atenciones sanitarias, incluida la del piloto herido con politraumatismos, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

El dispositivo ha registrado además otro traslado a un centro de salud, mientras que otra de las personas atendidas ha sido trasladada al Puesto Sanitario Avanzado de Cruz Roja, donde ha recibido la atención necesaria.

Este dispositivo ha contado con 65 personas voluntarias, siete ambulancias de soporte vital básico, dos ambulancias de soporte vital avanzado y diferentes puestos de atención sanitaria distribuidos estratégicamente por todo el circuito.

"El balance final refleja la importancia de disponer de un dispositivo sanitario preventivo dimensionado a las características y afluencia del evento, que ha permitido ofrecer una respuesta inmediata en el propio circuito, realizar la valoración y estabilización de las personas heridas y coordinar, cuando ha sido necesario, su traslado a centros sanitarios", ha destacado el presidente provincial de Cruz Roja en León, Daniel Hernández.