Un herido tras salirse de la vía y chocar contra una pared en Venta de Baños (Palencia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VENTA DE BAÑOS (PALENCIA), 14 (EUROPA PRESS)

Un varón ha resultado herido y ha precisado traslado en UVI móvil a un centro hospitalario tras salirse de la vía un turismo y chocar contra una pared en Venta de Baños (Palencia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15.25 horas, cuando se ha avisado de un accidente en el kilómetro 82 de la N-620A, en Venta de Baños, donde se avisaba de la salida de vía de un turismo que había chocado con una pared y había un varón adulto que necesitaba asistencia sanitaria y no podía salir del turismo.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar, la cual ha trasladado al herido al Complejo Asistencial de Palencia.