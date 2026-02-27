Un herido tras salirse de la vía y volcar un turismo en la A-6 a su paso por Medina del Campo (Valladolid)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha resultado herido tras la salida de la vía y posterior vuelco de un turismo cuando circulaba por la autovía A-6, en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.13 horas, cuando se ha recibido una llamada en el 112 en la que se informaba de la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 165 de la A-6, en Medina del Campo (Valladolid), sentido Madrid, donde había resultado herido el conductor, que no podía salir del vehículo.

Así, se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Policía Local de Medina del Campo y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al varón, de 63 años, a quien se ha trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital de Medina del Campo.