Un herido tras saltar un coche una rotonda en Ponferrada (León)

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LEÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 85 años ha resultado herido tras sufrir un accidente con un vehículo SUV que ha saltado una rotonda en la Avenida de Galicia, en la zona de Cuatrovientos de Ponferrada (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 7.38 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para uno de los ocupantes del vehículo.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios para atender al varón, que presentaba dolor abdominal.