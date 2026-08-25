Herido un septuagenario, tras golpearle un tronco que transportaba un camión en Santa Cristina (León)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LEÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 70 años ha resultado herido después de que un tronco que transportaba un camión le haya golpeado cuando transitaba por la Avenida Valencia de Don Juan, dentro del núcleo urbano de Santa Cristina de Valmadrigal, en León.

Los hechos, según ha informado el 1-1-2, se han producido a las 11.04 horas, momento en el que trasladan el aviso a Guardia Civil de tráfico de León, a Emergencias sanitarias -Sacyl-, que ha enviado recursos al lugar para atender al herido.

De momento se desconoce el alcance de las heridas, si bien el varón se encontraba consciente.