Herido un septuagenario al salirse de vía con su vehículo y quedar atrapado en Vinuesa (Soria)

VINUESA (SORIA), 8 (EUROPA PRESS)

Un varón de unos 75 años ha resultado herido este lunes tras sufrir una salida de vía con su vehículo cuando circulaba a la altura de Vinuesa (Soria) y quedar atrapado en el interior, según datos del servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 18.08 horas de este lunes, cuando una llamada a la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha solicitado asistencia para el conductor de un turismo que había resultado herido y se hallaba además atrapado en el vehículo tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 28 de la carretera SO-820, en el cruce con la carretera SO-810, en el término municipal de Vinuesa.

El 112 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Soria, a los Bomberos de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias, Sacyl, desde el que se envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención primaria del centro de salud de Covaleda.

Se activó también de inicio una UVI móvil, pero fue finalmente anulada tras la valoración del estado del paciente por parte del personal de Atención Primaria.

En el lugar, los organismos de emergencias atendieron a la persona herida, que es un varón de unos 75 años, a quien trasladó más tarde la ambulancia de Emergencias Sanitarias al hospital de Soria.