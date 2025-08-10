Herido un taxista tras chocar contra una valla frente al Teatro Calderón de Valladolid

VALLADOLID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un taxista de 62 años ha resultado herido al colisionar su vehículo contra una valla en una zona de obras en la calle Angustias de Valladolid, frente al Teatro Calderón, según datos de la Policía Local recogidos por Europa Press.

El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este domingo, a las 7.50 horas, y los hechos apuntan a un posible fallo mecánico en los frenos del vehículo, que iba sin pasajeros, según han indicado fuentes policiales.

Al ser un vehículo híbrido, al lugar han acudido efectivos del cuerpo de Bomberos de Valladolid, así como una ambulancia enviada por Emergencia Sanitarias - Sacyl.

El varón ha rehusado a ser atendido por los profesionales médicos en un primer instante, si bien, posteriormente, ha recibido la asistencia necesaria al presentar heridas leves en el cuello.