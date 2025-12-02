Herido un trabajador de unos 20 años tras la descarga de un cable de alta tensión en Mojados (Valladolid)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias (Sacyl) - EMERGENCIAS SANITARIAS (SACYL) - Archivo

MOJADOS (VALLADOLID), 2 (EUROPA PRESS)

Un joven de unos 20 años ha resultado herido este martes, 2 de diciembre, tras sufrir la descarga de un cable de alta tensión en la localidad vallisoletana de Mojados, tras lo que se encuentra inconsciente, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 11.39 horas cuando se informó al 1-1-2 de un accidente laboral en el Paseo del Cristo de Mojados, al lado de la Ermita, a la altura del número 20. El alertante explicó que un trabajador se encontraba sobre una grúa y sufrió una descarga de un cable de alta tensión, tras lo que estaba inconsciente.

Desde el 1-1-2 se dio aviso de este incidente a la Guardia Civil (COS) de León y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia soporte vital básico (SVB), al médico del Centro de Salud de Portillo y una unidad medicalizada de emergencias (UME).