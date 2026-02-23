Herido un trabajador tras caer un objeto de hierro desde una torre de tensión en Villarroquel (León)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

VILLARROQUEL (LEÓN), 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido tras caer un objeto de hierro desde una torre de alta tensión en la localidad leonesa de Villarroquel, perteneciente a Cimanes del Tejar (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11.08 horas, cuando varias llamadas han avisado del accidente de un trabajador en una zona de monte de Villarroquel después de recibir un golpe de un objeto de hierro que ha caído desde una altura de una torre de tensión.

Así, se ha trasladado aviso a Guardia Civil Cos y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado hasta el lugar.