Herido un varón de 29 años en un accidente de tráfico en Puente de Domingo Flórez (León)

LEÓN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 29 ha resultado herido tras un accidente de tráfico en el kilómetro 25 de la carretera N-536 en Puente de Domingo Flórez (León), sentido Ponferrada, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de las 3.38 horas de este domingo, 15 de febrero, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba de que había dos personas, un varón y una mujer atrapados en el interior de un turismo.

El 1-1-2 ha trasladado la información a Guardia Civil de Tráfico de León, Bomberos de Ponferrada y Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado a un equipo del Punto de Atención Continuado (PAC) de Puente de Domingo Flórez y una ambulancia SVB. Además, se ha avisado y han actuado en el lugar los Bomberos de Ponferrada para excarcelar a dos heridos.

Finalemente, se ha trasladado en la ambulancia con médico a un varón de 29 años al Hospital El Bierzo de Ponferrada.