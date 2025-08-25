Herido un varón de 30 años en Villar del Río (Soria) tras un accidente con parapente

SORIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 30 años ha resultado herido con policontusiones tras sufrir un accidente de parapente en una zona de monte situada en La Cuesta, en Villar del Río (Soria).

Los hechos se han producido a las 11.36 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 da aviso al Centro Coordinador de Emergencias, que moviliza el helicóptero de rescate, a los bomberos de la Diputación de Soria, que se desplazan a la zona, a la Guardia Civil (COS) de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Finalmente, acceden a la zona sanitarios que junto con los bomberos y la Guardia Civil estabilizan e inmovilizan al herido y lo evacuan hasta la ambulancia que se encarga de trasladarle al hospital.