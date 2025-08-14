Herido un varón de 40 años en el vuelco de un camión en la VA-931 en Cabezón de Valderaduey (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 40 años ha resultado herido en el vuelco de un camión en la VA-931, en el término municipal de Cabezón de Valderaduey (Valladolid), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de las 7.31 horas de este jueves, 14 de agosto, cuando el 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que informaba del accidente y de que el varón se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

El 1-1-2 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado a un equipo médico de Villalón de Campos y una ambuñancia soporte vital básico al lugar.