Herido un varón de 41 años en Soria tras ser agredido con hacha en una pierna

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

SORIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 41 años ha resultado herido tras ser agredido con un hacha en una pierna cuando se encontraba en la avenida Valladolid a la altura del número 12 en Soria capital, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido a las 22.13 horas de este domingo, 21 de diciembre, cuando un alertante avisó a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León para informar de una agresión con arma blanca, en concreto con un hacha, en la vía pública en Soria.

El alertante indicó que un varón había sido agredido con hacha en la pierna. Desde la Sala de Operaciones del 1-1-2 se dio el aviso a Policía Local de Soria, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl y se trasladó al herido, un varón de 41 años, al Complejo Asistencial de Soria.