Herido un varón de 82 años en un accidente de tráfico en la carretera CL-624 en Vegas del Condado (León)

VEGAS DEL CONDADO (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

Un varón de 82 años ha resultado herido tras salirse de la vía un turismo en Vegas del Condado (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.52 horas, cuando una llamada al 112 ha avisado de una salida de vía de un turismo ocurrida en el kilómetro 9 de la carretera CL-624, en Vegas del Condado (León), donde se precisaba asistencia para las dos personas que viajaban en el turismo, un varón y una mujer que se encontraban conscientes.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que han enviado dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del consultorio local de Vegas del Condado.

Posteriormente, y a petición de la Guardia Civil, se soilicita la intervención de los Bomberos de León para rescatar a una persona del turismo, que no lo podía abandonar por su propio pie.

El personal sanitario de Sacyl desplazado al lugar ha atendido finalmente a una única persona herida, un varón de 82 años a quien se ha trasladado más tarde al hospital de León en una ambulancia de Emergencias Sanitarias.