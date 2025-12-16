Herido un varón en la colisión entre una autocaravana y un turismo en la N-601 en Almenara (Valladolid)

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha resultado herido este martes como consecuencia de la colisión entre una autocaravana y un turismo en la carretera N-601 a su paso por el término municipal de Almenara de Adaja (Valladolid), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 7.43 horas de este martes, cuando una llamada ha avisado al 112 de la colisión entre una autocaravana y un turismo en la que había resultado herido un varón de unos 50 años, que se encontraba consciente pero con dificultad para respirar y atrapado.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y personal de Atención Primaria del centro de salud de Olmedo.

El herido ha sido trasladado en la UVI móvil al hospital de Medina del Campo.