Herido un varón en Soria tras ser atropellado por un turismo que se ha dado a la fuga

SORIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 30 años ha resultado herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Soria por un turismo que se ha dado a la fuga, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 19.15 horas de este lunes, 29 de junio, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso por parte de un alertante que ha indicado que el atropello se ha producido a la altura del número 16 y el conductor del vehículo implicado se ha dado a la fuga.

Asimismo, ha indicado que el herido se encontraba consciente pero presentaba un golpe en la cabeza.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Soria, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias - Sacyl.