Un herido tras volcar un camión en la urbanización El Molar, en Fuensaldaña (Valladolid)

Camión volcado en una rotonda junto a la urbanización El Molar, en Fuensaldaña (Valladolid). - EUROPA PRESS

FUENSALDAÑA (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido tras volcar un camión en una rotonda en la urbanización El Molar, en Fuensaldaña (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y testigos presenciales.

El suceso se ha producido minutos antes de las 16.27 horas, cuando se ha avisado al 112 del accidente de un camión que había volcado en la rotonda de salida de la A-62 hacia la citada urbanización y se solicitaba asistencia para su conductor, un varón de unos 50 años, que estaba consciente, presentaba una herida en la cabeza y que no podía salir del vehículo.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, que ha evacuado al herido al Hospital Universitario Río Hortega. Además, se ha avisado a bomberos de Valladolid, dado que el conductor estaba atrapado y había una fuga de gasoil.