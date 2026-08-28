Un herido tras el vuelco de un turismo en Coreses (Zamora)

Archivo - Zamora.- Ambulancia Soporte Vital Básico.
Archivo - Zamora.- Ambulancia Soporte Vital Básico. - JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 9:14
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   ZAMORA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de unos 30 años ha resultado herido tras volcar el turismo en el que viajaba en el kilómetro 445 de la N-122, en Coreses (Zamora), según informa el 1-1-2.

   Los hechos se han producido a las 04.30 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.

   En el lugar, el personal sanitario atiende al herido al que trasladan posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.

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