Heridos dos jóvenes en el vuelco de un turismo en Villalbilla de Burgos

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 21 y 25 años han resultado heridos en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 120 de la N-120, a la altura de la localidad burgalesa de Villalbilla de Burgos, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 05.16 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para una persona que había resultado herida.

El 112 ha dado avisa del suceso a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a los dos varones de 21 y 25 años que han sido posteriormente trasladados al C.A.U. de Burgos.