Heridos los dos ocupantes de una moto tras colisionar con un turismo en Piedrafita de Babia (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

LEÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos ocupantes de una motocicleta han resultado heridos tras sufrir un accidente con un turismo en la carretera CL-626, en el centro de Piedrafita de Babia, perteneciente al municipio de Cabrillanes (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 12.10 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de un accidente en el que estaban involucrados una moto y un turismo.

El alertante ha solicitado asistencia sanitaria para los dos ocupantes de la motocicleta, sin que por el momento se hayan facilitado más datos sobre su estado.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a los heridos.