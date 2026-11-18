VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y dos varones de unos 20 años han resultado heridos este miércoles como consecuencia de una colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 28 de la CL-505, en Navalperal de Pinares (Ávila), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido unos minutos antes de las 8.23 horas de este miércoles, cuando el 112 ha recibido una llamada que avisaba de la colisión entre un camión y un turismo. Según los alertantes, habían resultado heridos los tres ocupantes del turismo, de los cuales uno se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

La sala del 112 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de las Navas del Marqués y una ambulancia soporte vital básico.

Al llegar, la Guardia Civil de Tráfico indicó que finalmente no había personas atrapadas.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a tres jóvenes de unos 20 años: una mujer que ha sido trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila y dos varones, evacuados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.