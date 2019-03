Herrera garantiza que nunca abandonará el PP

Publicado 26/03/2019 13:56:56 CET

SEGOVIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha garantizado que nunca abandonará el PP, partido en el que pasará a ser un "militante anónimo" cuando concluya la presente legislatura y cierre su etapa como máximo dirigente del Ejecutivo regional

"Me identifico con el PP", ha aseverado Herrera en Segovia antes de participar en el acto inaugural del Foro de la Organización Mundial del Turismo: 'Enfrentando el reto demográfico a través del turismo y la innovación', donde ha recordado que el "enorme privilegio" de haber sido presidente de Castilla y León se lo debe a su partido y "siempre" le estará agradecido.

"Yo no abandonaré nunca al PP, pasaré a ser un militante anónimo, no abandonaría un partido que me ha ofrecido la oportunidad de ser presidente de Castilla y León", ha aseverado.