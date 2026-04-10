Herrero (PSOE) advierte a Carnero de que "lo hecho" en la SVAV "hecho está" y "ahora vienen las consecuencias"

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha considerado "significativo" el paso dado por la Fiscalía para la apertura de diligencias contra el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, por presunta administración desleal en la sociedad Valladolid Alta Velocidad y le ha advertido al regidor del PP de que "lo hecho, hecho está" y "ahora vienen las consecuencias".

En declaraciones a Europa Press, Herrero se ha pronunciado sobre la información publicada este viernes en la prensa local sobre la apertura de diligencias tras la denuncia penal presentada el pasado mes de febrero por las asociaciones Valladolid Ciudad Sostenible, Asamblea Ciclista y Ateneo Republicano contra el alcalde y también contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenanción del Territorio de la Junta de Castilla y León, en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

"Es un paso significativo y que hay que esperar a ver si se estima que hay indicios de delito o no", ha apuntado el edil socialista, que ha advertido de que el delito del que se acusa a Carnero es "grave, con penas considerables", pero desconoce si la Fiscalía va a observar indicios de delito.

En cualquier caso, ha pedido al regidor que "colabore con la Justicia" y le ha advertido de que "lo hecho, hecho está y ahora vienen las consecuencias" del "boicoteo" tan "claro" a la integración ferroviaria que considera que ha llevado a cabo el equipo de Gobierno dirigido por Carnero.

Herrero ha recordado que Adif presentó demanda de disolución en los tribunales para la disolución de la entidad, ante las posturas enfrentadas entre los organismos del Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento y la Junta.

"Es una pena que la ciudad esté así, porque se ha parado una operación de ciudad que teníamos financiada, que iba a mejorar la vida de los vecinos y es una pena la actitud de Carnero", ha lamentado Pedro Herrero, que ha incidido en que el actual mandato está ya "perdido" en esta materia ferroviaria.