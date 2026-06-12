Herrero (PSOE) va a Valladolid "en un callejón sin salida" tras tres años de gobierno de Carnero, "alcalde y senador"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero. - PSOE VALLADOLID

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho un balance muy crítico con los tres años de mandato del alcalde 'popular' de la ciudad, Jesús Julio Carnero, --estrictamente se cumplen el próximo miércoles, 17 de junio--, y su portavoz, Pedro Herrero, ha aseverado que "la realidad" es que la ciudad está "en un callejón sin salida" y considera que "la única manera de salir de ello serán las votaciones en 2027".

Herrero ha ofrecido una rueda de prensa este viernes, acompañado por parte de los concejales del Grupo Municipal Socialista, en la que ha hecho balance de estos casi tres años de mandato del equipo de Gobierno formado por el Partido Popular y Vox.

Casi tres años después de la toma de posesión de Carnero, Herrero ha aseverado "los ciudadanos pueden comprobar su pésima gestión en prácticamente todos los ámbitos sólo con salir a la calle. Así, ha mencionado "la suciedad y el abandono son la imagen habitual en las calles y zonas verdes; el transporte público ha empeorado pese a la mayor demanda; deterioro de BIKI; mayores problemas de tráfico, entre otros motivos, por la nula planificación de las obras; falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas; la existencia de viviendas públicas vacías"

"Todo delata pésima gestión y ausencia de un proyecto de ciudad", ha enfatizado, a la que ve en un "callejón sin salida" del que, ha añadido, "la única manera de salir" será en las elecciones municipales que se celebran dentro de menos de un año.

De cara a los comicios, ha sido preguntado por el proceso de selección de candidato a la Alcaldía por el PSOE y ha recalcado que "el tiempo se va acercando" e incluso ha dado por hecho que se sabrá el nombre del elegido o elegida antes de final de año.

"Se aprobará un calendario de primarias, porque tendremos primarias sí o sí en el mes de septiembre y allí los militantes determinarán la persona", ha enfatizado.

Sobre su situación personal como posible candidato, ha considerado que "es pronto" para verse en esa responsabilidad y que, "de momento" se ve como portavoz del Grupo.

Herrero ha criticado especialmente "acciones que han paralizado los proyectos de infraestructuras previstos en la ciudad", como el hecho de que Carnero "meta en el debate" de nuevo el soterramiento y haya frenado el proyecto por el que "El viaducto de Arco de Ladrillo tendría que haber sido demolido para ser sustituido por un paso moderno para vehículos, peatones y ciclistas".

"EL SOTERRAMIENTO NO ES POSIBLE"

En este sentido, ha recalcado que "el soterramiento no es posible" pese a que "PP y Vox siguen utilizando esta entelequia con fines electoralistas", una decisión que, ha juzgado, "ha paralizado todas las conexiones para vehículos, ciclistas y peatones".

Para Herrero, la decisión que atribuye a Carnero de "bloquear el funcionamiento de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad", ha "desencadenado su disolución" y perjudica a la ciudad y más aún a barrios como Pajarillos o Delicias, entre otros. "El boicot del actual alcalde supone una ruptura de 24 años de consensos entre todas las administraciones", ha lamentado.

"Este equipo de gobierno no solo se caracteriza por no hacer nada, sino por impedir que otras administraciones lo hagan", ha lamentado Pedro Herrero, que ha recordado las informaciones que señalaron que Carnero contrató a un bufete de abogados de Madrid para "impedir la construcción de la nueva Estación de Renfe, a pesar de la Administración Central realizará una inversión de 215 millones de euros".

"Lamentablemente para Valladolid los tres años de Carnero y Vox no han servido para que la ciudad continúe avanzando. Los servicios municipales han seguido por la inercia, pero no se han potenciado. En conclusión, lo peor es que esta legislatura municipal no va a suponer un paréntesis, sino un periodo de cuatro años de retroceso", ha argumentado el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

"En lo único que destaca el equipo de gobierno PP-Vox es en la propaganda, con abundancia de fotos y anuncios, pero los vecinos pueden certificar con sus propios ojos las consecuencias de la pésima gestión de Carnero, que en lugar de dedicarse a la Alcaldía, sigue como senador, y en lugar de defender el interés general de la ciudad se guía por otros intereses, partidistas", ha añadido.

Herrero ha mencionado igualmente "incumplimientos electorales", como el "minibernabéu", el palacio de congresos; la piscina fluvial; el parador nacional y ha dado por hecho que "tampoco verá la luz" la prometida reforma del puente del Poniente.

LOS PROYECTOS REALIZADOS SON "HERENCIA" DEL PSOE

Según los socialistas, los proyectos que sí que ha finalizado o ejecutado el equipo de Gobierno proceden de "herencia" del anterior equipo municipal de PSOE y VTLP o de fondos europeos distribuidos por el Gobierno socialista. Así, ha mencionado "la rehabilitación del Teatro Lope de Vega, la reforma de esta Casa Consistorial, la ampliación de CTR, la ampliación del tanatorio de las Contiendas, el Centro del Vino en las Catalinas, el nuevo espacio de las Casas Regionales...".

De hecho, ha recordado otros proyectos que se han retrasado, como el polideportivo del colegio Miguel Delibes, sin que se haya avanzado para construir otros que sí que afirman que había comprometido el PSOE y VTLP en los centros educativos María Teresa Iñigo de Toro, en Huerta del Rey, y en el instituto Juan de Juni, en Rondilla.

Otro aspecto destacado para el PSOE han sido las resoluciones judiciales, como "la ilegalidad del nombramiento del Coordinador de Políticas Públicas, el alcalde B que creó Carnero"; la anulación de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones y la Ordenanza sobre movilidad integral, que implicaba la supresión de carriles bici y bus.

"Son tres varapalos judiciales sobre una decisión personal del actual alcalde y sobre dos asuntos esenciales acordados por los dos partidos que forman el gobierno municipal en Valladolid. Y nadie ha asumido responsabilidades. Ni siquiera han pedido disculpas", ha reprochado.

De hecho, ha recalcado que continúan las multas a conductores por una ordenanza que el juzgado ha declarado nula.

Por su parte, Herrero ha defendido las propuestas proactivas que ha planteado el PSOE para "mejorar la ciudad" en estos tres años e incluso ha destacado algún apoyo a propuestas del equipo de Gobierno.

"Además de las propuestas de los vecinos, las aportaciones planteadas por el Grupo Municipal Socialista durante esta legislatura serán realizadas a partir de 2027, si el 23 de mayo del próximo año los vallisoletanos, tras cuatro años de retroceso, apuestan por el avance de Valladolid", ha concluido el PSOE.