'La historia interminable, el musical' llenará de "magia" el Teatro Calderón en las Fiestas de Valladolid

1089203.1.260.149.20260521134756 Presentación de 'La historia interminable, el musical' en el Teatro Calderón de Valladolid. - TEATRO CALDERÓN

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

'La historia interminable, el musical' llenará de "magia" Valladolid con su propuesta de gran formato y animatrónica en una veintena de funciones en el Teatro Calderón del 4 al 20 de septiembre, como "joya" de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, un periodo en el que además se instalará en la ciudad un espacio con realidad virtual y exposiciones sobre la obra de Michael Ende.

El director del Teatro Calderón, José María Esbec; la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, y el productor ejecutivo de Beon Entertainment, Darío Regatteri, han presentado este jueves, 21 de mayo, el espectáculo, que llegará a la ciudad del Pisuerga tras recalar en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla.

El musical es un producción original de Beon, una apuesta de esta productora que suele trasladar al teatro "libros de mucho recorrido", como en este caso a ocurrido con la obra de Ende, a la que se es "muy fiel" en esta propuesta que invita al público familiar a recordar una historia "conocida por toda una generación" y que aborda "valores" como el bullying o la lucha por los ideales, tal y como ha destacado Regatteri, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Para ello, se ha recurrido a una producción "muy peculiar" en el teatro musical, la animatrónica más común del cine o la televisión, que en este musical se usan para 'dar vida' a los animales y seres fantásticos del universo de 'La historia interminable'.

Estos seres, controlados por especialistas en animatrónica, son "uno de los grandes valores" del espectáculo por "impactar" y aportar un "realismo impresionante", ha aseverado el productor ejecutivo de Beon.

La escenografía, que cuenta con un Premio Talía, tarda así en montarse unos 15 días y la producción viaja con una docena de camiones, con el objetivo de llevar a cada ciudad la misma propuesta original.

CASTING EN VALLADOLID

'La historia interminable, el musical' incluye, así, un staff técnico "enorme", una orquesta y un reparto talentoso -- otro de sus valores--, que hacen que la "magia funcione" sobre el escenario, al que en Valladolid se subirá también talento local.

Y es que, según ha adelantado Regatteri, para las funciones en el Teatro Calderón se seleccionarán a artistas locales para alrededor de "la mitad del elenco", incluidos niños, ya que los personajes protagonistas lo son.

"Queremos fomentar el talento local", ha aseverado, para precisar que en los próximos días se dará más información del casting que se llevará a cabo en Valladolid y los perfiles necesarios que se busca en esta iniciativa que ya se ha ejecutado en otras ciudades de la gira. Los seleccionados participarán en alrededor de seis semanas de ensayos en el Calderón, previo a las presentaciones.

De forma paralela a las funciones de este espectáculo "en el que todo está hecho en España", se instalará un espacio gratuito con una experiencia de realidad virtual para "poder volar sobre el dragón Fújur" y obtener un "carnet de piloto de dragones", y una exposición de vestuario e incluso algún objeto original de la película. Aún está por determinar el lugar donde se colocará esta instalación.

'La historia interminable, el musical' propone así "todo un viaje" que pretende "sorprender y enamorar" a público de todas las edades.