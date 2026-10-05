Ignacio Ezquerra, Premio Sinodal de Aguilafuente con un estudio sobre el Consejo Real con Felipe II

El diputado de Cultura, José María Bravo (izda); el historiador Ignacio Ezquerra; el consejero de Cultura, Díaz Pico, y el director de la Fundación ILCyL, Andrés Abajo. - JUNTA DE CYL

AGUILAFUENTE (SEGOVIA), 5 (EUROPA PRESS)

El historiador de la Universidad de Cantabria Ignacio Ezquerra ha ganado el 'III Premio Sinodal de Aguilafuente a la investigación sobre la historia del libro y la edición en lengua española 2026' con un estudio sobre el Consejo Real en el reinado de Felipe II.

El galardón, convocado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Diputación de Segovia y la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL), reconoce investigaciones inéditas y rigurosas sobre la historia del libro, la imprenta y la edición española. Ezquerra Revilla lo ha obtenido por unanimidad del jurado con su trabajo 'La política libraria del Consejo Real de Castilla a través de las consultas de viernes durante el reinado de Felipe II. Los cabos sueltos de la pragmática de 1558'.

En el acto, el consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, ha hecho entrega del diploma al ganador del premio, acompañado por el diputado de Cultura de Segovia, José María Bravo; el alcalde de Aguilafuente, Luis Mariano García Martín, y el director de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo.

Díaz Pico ha destacado el significado de celebrar la entrega en Aguilafuente, "el pueblo donde empezó la historia del libro impreso en España", y ha recordado que la localidad da nombre al Sinodal de Aguilafuente, impreso en Segovia por Juan Párix en 1472, considerado el primer libro impreso en España.

El consejero ha añadido que el premio trata "de no dejar preguntas sin respuesta, de animar a investigadores de cualquier país a contar mejor la historia del libro, de la imprenta y de la edición en nuestra lengua", y ha destacado que la Fundación aporta, además de los 6.000 euros del premio, la publicación de la investigación ganadora para favorecer su difusión.

El estudio de Ezquerra pone de relieve el impulso legislativo que el mundo del libro experimentó durante el reinado de Felipe II, tanto por su importancia como vehículo doctrinal como por la relevancia social del elemento letrado, implicado en la concepción, elaboración material y autorización legal de la obra escrita. Esta relevancia encontró su cauce en el Consejo Real, que, conforme avanzó el siglo XVI, consolidó su competencia sobre la concesión de licencias de impresión.

Ezquerra Revilla ha argumentado en su trabajo que en Castilla el control del proceso se caracterizó inicialmente por una notable atomización. Los Reyes Católicos establecieron mediante pragmática de julio de 1502 la licencia de impresión e importación de obras, una norma que fijó la motivación de evitar obras consideradas vanas o superfluas, la valoración previa por peritos y la quema pública de las impresas sin autorización.

La convocatoria tiene como finalidad promover la investigación sobre la producción, circulación y transmisión del libro en el ámbito hispano y reconocer el estudio de la imprenta y la edición en lengua española desde una perspectiva panhispánica.

El consejero ha felicitado al ganador y le ha trasladado su deseo de que "su libro tenga mejor suerte que el Sinodal y no necesite tres siglos para encontrar a sus lectores".

El jurado ha estado integrado por Fermín de los Reyes Gómez, Eduardo Juárez Valero, Susana Vilches Crespo, Gregoria Cavero Domínguez y José Manuel Ruiz Asencio, especialistas de las universidades Complutense de Madrid, Carlos III, León y Valladolid y de la Diputación de Segovia.