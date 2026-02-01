Un hombre afectado por inhalación de humo en un incendio en Medina del Campo (Valladolid)

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha resultado afectado por inhalación de humo en un incendio originado en una vivienda de la calle Pisos Versalles de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada de la Policía Local de Medina del Campo a las 01.40 horas en la que se solicitaba el envío de una ambulancia para atender a una persona en un incendio en una vivienda donde ya se encontraban tanto los bomberos como la propia Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.

El 112 dio aviso de este incendio al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a un varón de 59 años, afectado por humo, y a quien se trasladó más tarde la ambulancia de soporte vital básico al hospital de Medina del Campo.

Además, la Policía Local informó de que dos de sus agentes también habían resultado afectados por el humo, aunque se trasladaron por sus propios medios a un centro sanitario.