Identificado a un hombre que intentó llevarse una bola del árbol de Navidad de la Plaza Mayor de Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Policía Local, propondrá una sanción de hasta 1.500 euros para un hombre que se ha introducido en el recinto vallado del árbol de Navidad de la Plaza Mayor, ha arrancado una de las bolas que lo decoran y ha intentado llevársela, lo que ha producido un deterioro en el ornamento.

Los hechos han ocurrido en torno a las 6.20 horas de la madrugada de este viernes, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El dispositivo policial ha permitido que el infractor fuera interceptado e identificado inmediatamente después de cometer el acto vandálico.

La ordenanza municipal de convivencia ciudadana califica este tipo de conductas como graves. Por eso, la multa a la que se enfrenta puede llegar hasta los 1.500 euros, cantidad a la que habrá que sumar lo que cueste reparar el daño.

El infractor tendrá que hacerse cargo también de la reparación o la sustitución del adorno y de cualquier trabajo necesario para dejar el árbol como estaba antes del acto vandálico.