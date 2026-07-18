Un hombre herido por arma blanca en el tórax en una pelea en la calle Zapaterías de León

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido por arma blanca en el tórax tras una pelea registrada durante la madrugada de este sábado en la calle Zapaterías de León, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas a las 7.21 horas en las que se alertaba de una pelea entre dos varones y se indicaba que uno de ellos presentaba una herida por arma blanca en el tórax, aunque se encontraba consciente.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para atender al herido, si bien por el momento se desconoce si el herido ha precisado de traslado a un centro hospitalario.