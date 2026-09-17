Un hombre herido tras ser arrollado por un turismo en Medina del Campo (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido tras haber sido arrollado por un turismo en la rotonda monumento a Bernal Díaz del Castillo, a la altura de la estación de servicio, en Medina del Campo (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 08.20 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para el hombre que se encontraba consciente pero herido.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Medina del Campo, al Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha enviado personal sanitario a la zona.

Finalmente, el hombre ha sido atendido por una UVI móvil y trasladado al hospital Comarcal de Medina del Campo.