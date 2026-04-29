Hombres G actuará el 4 de julio en Simancas (Valladolid)

Archivo - Hombres G actuará el 4 de julio en Simancas, única fecha en Castilla y León dentro de su gira 2026 - PANDORA PRODUCCIONES - Archivo

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hombres G ha confirmado su participación en la próxima edición del festival Simancas Villa de la Música, donde actuará el 4 de julio en las instalaciones deportivas 'Los Pinos', uno de los espacios más singulares de la provincia que será la única fecha de la emblemática banda en Castilla y León durante su gira 2026.

El enclave de 'Los Pinos' se ha consolidado como uno de los grandes atractivos del ciclo musical al ofrecer al público una experiencia que combina música en directo y un entorno privilegiado, según han destacado los organizadores del evento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los Hombres G presentarán la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026', un tour en el que estarán acompañados por la película homónima que llegará a cines el 8 de may.

La película, dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo, un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar que el mejor momento de Hombres G es ahora.

La noche del 4 de julio se convertirá en una gran celebración de la música, con más de cinco horas ininterrumpidas de actuaciones en directo, puesto que además del concierto principal el evento contará con la participación de artistas invitados como Modestia Aparte y DJ's, que ofrecerán sus actuaciones desde las 20.00 hasta las 2.30 horas.

Las entradas estarán disponibles desde 47 euros (gastos incluidos) a partir de mañana, jueves 30 de abril, a las 12.00 horas, exclusivamente a través de entradas.com y simancasvillademusica.es.