El homenaje de Valladolid a Martín Garzo pone el broche a una "redonda" 59 edición de la Feria del Libro

El escritor Gustavo Martín Garzo, homenajeado en el acto que ha supuesto el cierre de la Feria del Libro de Valladolid. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 59 Feria del Libro de Valladolid ha rendido homenaje este domingo al escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo en un acto celebrado como cierre de una edición que ha congregado a miles de visitantes durante diez días y que ha sido calificada de "redonda" por la organización y por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

En el homenaje han participado además del regidor, la teniente de alcalde, Irene Carvajal; y la viceconsejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho. La presentación del acto ha corrido a cargo de la periodista Eva Moreno.

Durante su intervención, el alcalde de Valladolid ha destacado el éxito de la presente edición de la Feria del Libro, que ha calificado como "una edición redonda", en la que "solo he visto público y más público".

Carnero ha asegurado que el principal objetivo de una feria de estas características es "acercar la lectura a la ciudadanía" y ha subrayado la elevada participación registrada tanto en los 55 expositores instalados como en las más de cien actividades programadas, muchas de ellas dirigidas al público infantil.

Asimismo, según han señalado fuentes de la organización en un comunicado recogido por Europa Press, ha felicitado a los organizadores por el desarrollo de la cita y ha avanzado que ya se trabaja en la próxima edición.

MARTÍN GARZO

Por su parte, Gustavo Martín Garzo ha agradecido el reconocimiento otorgado por la Feria del Libro de Valladolid y, especialmente, por los libreros de la ciudad, a quienes ha definido como una figura "absolutamente esencial" dentro del mundo del libro.

El escritor ha destacado que son ellos quienes hacen posible que los autores lleguen a sus lectores y quienes, desde sus establecimientos, trabajan cada día para transmitir la importancia de la lectura.

Asimismo, ha señalado que librerías y bibliotecas son auténticos "almacenes de sueños", espacios en los que se conservan las historias, anhelos y experiencias de generaciones enteras a la espera de nuevos lectores que las descubran.

Durante un discurso centrado en el "valor transformador" de la lectura, Martín Garzo ha defendido que los libros permiten a las personas "asomarse a otras vidas y mirar por otros ojos sin dejar de ser nosotros mismos".

El autor vallisoletano ha asegurado que leer "no consiste únicamente en adquirir conocimientos, sino en ampliar la mirada sobre el mundo, alimentar la imaginación y explorar nuevas formas de entender la realidad".

En este sentido, ha afirmado que la lectura constituye "una de las formas más altas de atención a la vida" y una herramienta capaz de despertar la curiosidad, la empatía y el deseo de comprender a los demás.

El homenajeado también ha puesto el foco en la importancia de la lectura durante la infancia y se ha mostrado convencido de que la literatura tiene garantizado su futuro mientras sigan existiendo niños.

Martín Garzo ha explicado que los más pequeños mantienen una "relación natural con las palabras, la imaginación y el asombro, elementos que constituyen la esencia de la literatura".

En la recta final de su intervención, ha reivindicado los libros como "espacios de esperanza" y ha recordado una reflexión de Italo Calvino para definir el sentido último de la lectura: "la capacidad de reconocer, incluso en medio de las dificultades, aquello que merece ser preservado y hacerle un lugar en el mundo".

Por su parte, el alcalde ha puesto en valor la trayectoria literaria y cultural de Gustavo Martín Garzo, de quien ha afirmado que es "un hombre que ama el libro" y que, tras más de cuatro décadas dedicadas a la cultura, ha contribuido a despertar el interés por la lectura en numerosas generaciones.

Carnero ha destacado además la "profunda vinculación" del escritor con Valladolid, presente de forma constante en su obra, y ha señalado que novelas como 'Los viajes de la cigüeña' o 'El valle de las gigantas' "reflejan su capacidad para transformar los paisajes vallisoletanos en escenarios universales cargados de imaginación y simbolismo".

Por ello, ha asegurado sentirse "especialmente emocionado" de que Martín Garzo haya sido el homenajeado de esta 59ª Feria del Libro de Valladolid.