Horse subirá el salario de sus trabajadores un 2,1 por ciento con carácter retroactivo desde enero

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Horse ha anunciado que pagará la subida del 2,1 por ciento correspondiente al IPC de este año con carácter retroactivo desde enero como muestra de su "buena voluntad" para alcanzar un acuerdo y cerrar el primer convenio colectivo.

Así lo han señalado a Europa Press tanto la empresa como CCOO después de celebrarse una nueva reunión sobre el convenio. En este sentido, el delegado general de CCOO en Horse España, Francisco Ramos, ha valorado esta decisión si bien ha reclamado que lo "fundamental" es alcanzar un "acuerdo justo que reconozca el esfuerzo de la plantilla y dé estabilidad al futuro de las plantas".

Ramos ha reconocido que ésta fue una propuesta que hizo UGT para demostrar que la multinacional tenía "voluntad de negociación", algo que, en sus palabras, ha ratificado esta mañana después de obtener el permiso del Departamento de Nóminas.

En este sentido, CCOO ha exigido que todos los conceptos salariales, incluidos pluses y la nueva paga de beneficios, se actualicen con el IPC y con carácter retroactivo desde el 1 de enero. También ha reclamado que la paga de beneficios "sea consolidable a tabla para que quede protegida en el tiempo".

En materia de jornada, el sindicato ha planteado que la bolsa de horas no pueda superar lo que marca el Estatuto de los Trabajadores y que se bloquee los fines de semana, cuando coincidan con festivos. Además, ha pedido un registro oficial de solicitudes de días para garantizar transparencia y evitar cambios arbitrarios.

Por último, para el grupo técnico, CCOO ha reclamado un sistema de funciones y objetivos "más claro, junto al reconocimiento real de las horas extras en sus contadores". Comisión Obrera subraya que la empresa tiene ahora la "oportunidad de desbloquear la situación escuchando la demanda de la plantilla".