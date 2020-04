El hospital de campaña de la Feria de Valladolid comienza a recibir pacientes

VALLADOLID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hospital de campaña que se ha instalado en la Feria de Valladolid ha recibido en la tarde de este jueves a los dos primeros pacientes con coronavirus, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, en declaraciones al programa Más de Uno Valladolid, de Onda Cero, recogidas por Europa Press, uno de los directores asistenciales de este espacio médico, Miguel Ángel Castro, ha explicado que el hospital de campaña, tendrá una capacidad total para más de 160 pacientes se ha levantado en poco más de seis días.

En la tarde de este jueves las instalaciones ubicadas en el pabellón 4 de la Feria de Valladolid han recibido a los dos primeros pacientes, procedentes de hospitales ubicados en la capital vallisoletana, aunque el director asistencial ha apuntado que las personas que lleguen podrán proceder de distintos puntos de la Comunidad.

En la tarde de este miércoles, el equipo del hospital de campaña, dirigido por los doctores Miguel Castro y Gabino Mozo comenzaron a trabajar ya en los protocolos de derivación con los distintos hospitales, que han valorado sus necesidades.

El hospital recibirá personas "de toda la Comunidad" que hayan dado positivo por coronavirus, "que no sean casos dudosos", y estará concebido como un espacio de "bioseguridad" que funcionará no como un servicio de urgencias, ya que no recibirá pacientes de urgencia, sino como "una planta muy grande de convalecencia", con personas procedentes de un hospital "estables" en los que se prevea una evolución favorable y que solo necesiten unos días más de cuidados "viendo que no haya complicaciones".

Para Castro, "lo principal" es que los profesionales que trabajen en estas instalaciones "estén perfectamente equipados y seguros, que nadie pueda tener un mínimo riesgo de contaminación". Además, el personal contratado y voluntario ha recibido un curso previo, sobre manejo de equipos y desinfección, al tiempo que ha recalcado que "si no hubiera equipos de protección este hospital no existiría".