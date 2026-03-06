El Hospital de Medina (Valladolid) acoge los días 12 y 13 de marzo las XVIII Jornadas de Cirugía Laparoscópica

Archivo - Fachada del Hospital de Medina del Campo (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Medina del Campo (Valladolid) reunirá los días 12 y 13 de marzo a 60 especialistas de toda España en las XVIII Jornadas de Cirugía Laparoscópica, que contarán con intervenciones en directo y ponencias de expertos nacionales e internacionales.

El Servicio de Cirugía General y Digestivo del centro hospitalario, junto a las asociaciones Española de Cirugía, de Cirujanos de Castilla y León y de Cirugía Mínimamente Invasiva, organiza esta cita, en la que se retransmitirán en directo intervenciones desde los quirófanos medinenses.

De hecho, el programa técnico-científico incluye cinco cirugías laparoscópicas a cargo de cirujanos expertos llegados de los hospitales universitarios españoles Puerta de Hierro, en Madrid; el sevillano Virgen de la Macarena; el Arnau de Vilanova, en Lérida; y el Universitario de Canarias, en Tenerife.

El Hospital de Medina del Campo ofrece un programa que se completa con ponencias especializadas por parte de cirujanos nacionales e internacionales, con los que los asistentes podrán interaccionar y ampliar conocimientos relacionados con este ámbito quirúrgico.

Las Jornadas mantienen una especialización en los aspectos a abordar, entre los que están la cirugía mínimamente invasiva, la innovación con la presentación de nuevas técnicas quirúrgicas, el uso de trazadores para el mapeo linfático y el uso de brazo robótico DEX.