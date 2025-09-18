El Hospital Río Hortega de Valladolid contará con un nuevo TAC con una inversión de 1,5 millones de euros

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno una inversión de 1.486.000 euros para la contratación de una nueva tomografía computarizada espectral (TAC) para el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

A partir de ahora su Servicio de Radiología, de referencia en la Comunidad, contará con tres de estos equipos para la realización de pruebas diagnósticas, lo que mejorará así la eficiencia de la respuesta ofrecida a la actual demanda asistencial.

Con esta nueva adquisición la Comunidad tendrá un total de 36 TAC, de los que tres se encuentran en el Complejo Asistencial de Ávila, otros tantos en el de Burgos, uno en el Santos Reyes de Aranda (Burgos), otro en el Santiago Apóstol de Miranda (Burgos), tres en el Complejo Asistencial Universitario de León, dos en El Bierzo, otros tantos en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia y cinco en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Por su parte, el Complejo Asistencial Universitario de Segovia tiene dos, al igual que el de Soria, el Hospital Universitario Río Hortega tres, el Clínico de Valladolid cuatro, Hospital Medina del Campo (Valladolid) uno y el Complejo Asistencial de Zamora otros cuatro.