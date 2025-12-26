El Hospital de Salamanca acoge una exposición fotográfica sobre el antiguo Clínico antes de su demolición - CAUSA

SALAMANCA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) acoge desde este viernes la exposición 'Hospitalario', realizada por el fotógrafo salmantino Luis Lorenzo, que ha contado con la colaboración del IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca) para su producción.

La muestra, formada por 47 imágenes, se encuentra en el pasillo que distribuye las plantas de hospitalización y ha sido realizada en el antiguo Hospital Clínico Universitario de Salamanca entre el 28 de abril de 2021 y el 9 de mayo de 2022 y se sitúa en la frontera entre el comienzo de ese hospital, antes de su inauguración, y sus últimos días, ya vacío, tras el traslado de unidades y servicios al nuevo Hospital Universitario de Salamanca con el concepto de 'hospital vacío' como nexo.

Desde esta perspectiva, las fotografías buscan establecer un diálogo entre la arquitectura pasada y la contemporánea al entender el proceso como una metáfora de los ciclos de la memoria, aquello que desaparece físicamente, pero persiste simbólicamente en el espacio y en la experiencia colectiva.

El autor de la muestra ha asegurado que en estos espacios no se busca testimoniar la ausencia, si no reconocer la permanencia, y ha asegurado cada pared, cada puerta entreabierta, guarda un eco de un gesto, la sombra de un alivio, la huella del miedo o de la esperanza.