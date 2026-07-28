El Hospital de Salamanca pone en marcha una formación para humanizar la estancia en la UCI de pacientes y familias - HOSPITAL DE SALAMANCA

SALAMANCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Medicina Intensiva del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha puesto en marcha el proyecto 'Escuela de Familias en la UCI: hacia una atención más humanizada', una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la experiencia de hospitalización del paciente crítico y de sus familiares, mediante la creación de un espacio formativo y de participación que favorezca la humanización de los cuidados intensivos.

El entorno del paciente ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos habitualmente genera altos niveles de ansiedad, depresión, estrés, miedo e incertidumbre, han asegurado desde el CAUSA en un comunicado recogido por Europa Press.

Este nuevo enfoque busca ir más allá y centrarse en el bienestar del paciente, incluyendo a sus familiares como parte activa del proceso asistencial, han añadido.

Por ello, se pretende prevenir y disminuir el Síndrome Post-UCI: un conjunto de síntomas físicos, cognitivos y mentales que deterioran la calidad de vida tras el alta y que pueden afectar gravemente también a sus familiares.

Para llevar a cabo este proyecto que sigue las recomendaciones del Proyecto HU-CI (Humanizando los Cuidados Intensivos) y la unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Salamanca estableciendo dos sesiones mensuales en horario de tarde, el primer y el tercer miércoles de cada mes, con una duración aproximada de 16.30 a 18.00 horas, que puede variar en función del número de familias que participen y lo dinámica que sea.

Estas charlas se imparten por los propios profesionales de la UCI y en ellas se ofrecerá a los familiares formación estructurada sobre cuidados básicos, comunicación y acompañamiento.

La información sobre el desarrollo de estas sesiones se difunde a través de carteles en la sala de espera y de forma verbal por parte del equipo asistencial durante las visitas diarias.

A través de esta Escuela de Familias, el CAUSA persigue fomentar la autonomía del paciente y su entorno, facilitar la adaptación emocional de la familia al entorno de la UCI y mejorar la transición asistencial entre la unidad de cuidados críticos y la planta de hospitalización.

Con la implementación de este proyecto, el hospital espera lograr una mayor satisfacción de las familias, fortalecer la confianza en el equipo terapéutico y dar un paso firme hacia la obtención de la acreditación oficial HU-CI.