El Hospital Santa Bárbara de Soria acoge una mesa informativa sobre la protección visual durante el eclipse solar

SORIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria ha organizado para este martes, 28 de julio, una mesa informativa sobre la protección visual durante el eclipse solar, que estará instalada en el vestíbulo principal de 10.00 a 13.00 horas, y será atendida por profesionales del Servicio de Oftalmología.

Esta intervención se suma a las diferentes actividades de Salud Comunitaria que se han desarrollado por parte de los equipos de Atención Primaria del Área de Salud de Soria en colegios e institutos, en los centros de salud y en el Hospital Virgen del Mirón, en el marco de la campaña 'Protege tus ojos durante el eclipse solar', presentada a finales de mayo.

La iniciativa, coordinada por el jefe del Servicio de Oftalmología, Carlos Hijar, incide en que la lesión más grave que puede producirse es una retinopatía solar, para la que no existe tratamiento efectivo y que es causada por mirar directamente al sol sin las gafas homologadas ISO 12312-2.

MATERIAL

La campaña lanzada en mayo por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) incluye cartelería y un vídeo que se centran en que la mejor manera de disfrutar del eclipse solar es hacerlo de forma segura con las gafas especiales, además de otras recomendaciones sobre las picaduras de garrapatas, himenópteros y víboras; protección solar de la piel y frente a las altas temperaturas; y la adecuada alimentación.

En la página web de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es/eclipse se puede consultar toda la información de interés de cara al evento astronómico del próximo 12 de agosto.

Las principales recomendaciones para el día del eclipse son no mirar al sol sin la protección adecuada, usar las gafas para eclipse homologadas y protegerse de golpes de calor, insolaciones y quemaduras solares.