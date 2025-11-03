Un hospitalizado y dos heridas leves tras una explosición en una vivienda de Soria

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

SORIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 64 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Santa Bárbara tras resultar herido en una explosión registrada esta noche en una vivienda de Soria, según los datos que aportan el Ayuntamiento de la capital soriana y el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 que ha precisado que se investiga la posibilidad de que se tratase de la deflagración de una bombona de gas butano.

Además y según han informado fuentes municipales esta explosión obligó a desalojar a catorce personas del bloque de viviendas del número 2 de la calle Diego Acebes de Soria.

El Ayuntamiento ha informado además de que las concejalas Ana Romero y Ana Alegre han coordinado el realojo de las personas afectadas de las siete viviendas evacuadas "y han garantizado que todas cuenten con una solución habitacional".

El Consistorio ha aseverado además que el acceso al edificio permanecerá custodiado "en todo momento" para preservar la seguridad de la zona y los domicilios a la espera de la revisión final de Bomberos y técnicos que confirme que el retorno de propietarios e inquilinos se puede realizarse sin riesgo.

El 112 avisó a los Bomberos, a las policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias que envió una ambulancia de soporte vital básico, con personal de Atención Primaria del centro de salud de guardia de Soria tras indicar las fuerzas de seguridad que dos personas habían resultado heridas.

Además, quedó activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ante la posibilidad de que tuviesen que emplear medios suplementarios y para el seguimiento de la situación.

Una de las personas heridas, una mujer de 76 años, fue atendida y dada de alta en el lugar y la otra, un varón de 64, fue trasladado con quemaduras al hospital de Soria